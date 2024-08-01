Wayanad landslides: List of identified victims from Mundakkai, Chooralmala

Wayanad: In the wake of the devastating landslides that struck the hilly regions of Wayanad early Tuesday, the community is grappling with unprecedented loss and uncertainty. Triggered by extremely heavy rainfall, the landslides in Mundakkai and Chooralmala have claimed at least 276 lives, left more than 200 injured, and over 240 people remain missing. As the rescue missions continue, we are publishing the list of known victims:
1. Gireesh - Male - Moolakudathil (H), Pozhuthana
2. RuksaFemale - Munethodiyil (H), Chooralmala
3. Shandh Muhammad - Male - Kamathara House, Chooralmala
4. B/O Vijeesh & Koushai - Male - Vijitha Nivas, Chooralmala
5. Shiju - Male - S/o Rajan, Maruthayi, Chooralmala
6. Sumeesh - Male - 35 - Kayathil House, Punchirivattam, Mundakai
7. Salam - Male - 39 - Padikkaparambil House, Mundakai
8. Serya - Female - 19 - D/o Sivaanann, Serya Nivas
9. Damodharan - Male - 65 - Arun Nivas, Vellarimala PO
10. Kousalya - Female - C/o Vijeesh
11. SahaFemale - 7 - D/o Salam, Mundakai
12. Vasu - Male - 60 - C/o Manoj, Kzhekethekumthara
13. Ramlath - Female - 53 - C/o Irshath, Cheenikaparambil, Chooralmala
14. Asharaf - Male - 49 - C/o Pilakkal, Chooralmala
15. Lennin - Male - C/o Sudharshanan, Lennin Nivas
16. Kunjimoudhin - Male - 65 - C/o Alasasan, Kalathingal (Fr)
17. Premaleela - Female - C/o Mohanan (Hus), Mattath (H)
18. RejiFemale - C/o Naseer (Hus), Erakadan (H)
19. Vijeesh - Male - 37 - S/o Dasan, Chooralmala
20. Ayisha - Female - W/o Kunjimoudhin, Kalathingal (H)
21. AmeeFemale - W/o Chanth Basha, Chooralmala
22. Jagadheesh - Male - 45 - Painter, Mundakai
23. Anas - Male - 25 - C/o Naseer/Rejina, Erakadan
24. Afsiya - Female - C/o Sakeer, Amakuzhi (H), Muttath
25. Aswin (Achu) - Male - C/o Preshob, Born Karnataka, T Narisipura, Mysore
26. AshFemale - 10 - C/o Fousiya
27. Nabeesa - Female - 60 - C/o Beerankutty, Erakadan (H)
28. Jameela - Female - 65 - Muhammed Ala, Chettithudiyl
29. Baskaran - Male - 62 - C/o Krishnan, Krishna Nivas
30. Mohanan - Male - 64 - Mattath, Chooralmala
31. Paru - Female - 63 - C/o Baby
32. Geetha - Female - 44 - C/o Unnikrishnan, Karumbinkala
33. Sharoon - Male - 20 - C/o Gireeshan, Moolakudathil
34. Prajeesh - Male - 38 - Hospital Padi
35. Jubairiya - Female - 30 - W/o Afsal, Jeebodhi
36. Muhamad Ishan - Male - 10 - C/o Sharafudheen
37. Prema - Female - 55 - W/o Narendhran
38. Sharan - Male - 16 - S/o Jagadheesh
39. Niyas - Male - 28 - S/o Naseer, Erakadan
40. Kaliyana Kumar - Male - 56 - S/o Murugan, Ayamkolli
41. Satheedevi - Female - 48 - W/o Suresh Palakkal
42. Gireesh - Male - C/o Pradeep, Moolakeedathil (H), Pozhuthana
43. B/o Vijeesh - Female - Vijitha Nivas, Chooralmala
44. Adhil - Male - 1 - S/o Sathar, Chooralmala
45. Vijayan P.K - Male - 59 - C/o Krishnan, Krishna Nivas
46. Kalidasan - Male - 34 - S/o Parameswaran, Udhayanidhi H
47. Pankajakshi - Female - 75 - W/o Kuttymanu, Palakal H
48. Naseera - Female - 40 - W/o Mansoor, Edathodi H
49. Seetha Devi - Female - 48 - NA
50. Hamdan - Male - 7 - NA
51. Sharan KG - Male - 20 - NA
52. Rajan - Male - 47 - NA
53. PuttuSidhi - Female - 58 - NA
54. Muhamad Shibin - Male - 16 - NA
55. Muhamad Neyshan - Male - 16 - NA
56. Hiba - Female - 19 - D/o Basheer
57. Safura - Female - 38 - NA
58. Basheer - Male - 50 - S/o Abdhu
59. SakeeFemale - 53 - D/o Basheer
60. Safiya Salim - Female - 60 - W/o Saleem
61. Ranjith - Female - 55 - NA
62. Subramaniyan - Male - 45 - Ranjith
63. Shivan - Male - 60 - NA
64. Shamha Praveen - Female - 9 - D/o Sha Sudheen
65. JijiFemale - 24 - D/o Shivan N C
66. Saleem - Male - 58 - Mundakai
67. Jasmine - Female - 32 - D/o Saleem
68. Siraj - Male - 45 - NA
69. Maruthai - Male - 50 - NA
70. AlfeeFemale - 13 - D/o Ali Seenath
71. Rana Rasla - Female - 24 - NA
72. Pramodhani - Female - 52 - NA
73. Alfinas - Male - 14 - NA
74. Abhinav John - Male - 15 - Chittilappally, Mundakai
75. Sinan - Male - 24 - S/o Nasar, Pachikkapparambil, Mundakai
76. Ali - Male - 67 - Alakkal, Mundakai
77. Shaheen - Male - 20 - Alakkal, Mundakai, S/o Abdul Gafoor
78. Latheef C P - Male - 43 - Cheriaparambil, Mundakai
79. Shihab Fasiy (Usthath) - Male - 37 - Thonikkadav, Cherambady, Kayyunn
80. Ali - Male - 47 - Piliyodan, Mundakai
81. Hina Nasrin - Female - 16 - Panaakkadan, Chooralmala
82. Dharshini - Female - 18 - Mundakai
83. Rohith - Male - 9 - Parvathi, C/o Dhoraiswami, Karnataka
84. Akshay - Male - 11 - Chooralmala
85. Dhoraiswami - Male - 47 - Mundakai
86. Afna- Female - 18 - Alakkal, Munadaki
87. Dithiya - Female - 16 - D/o Sharon, HML Quarters
88. Ishankrish- Male - 5 - Maullaththeruvu, Chooralmala
89. Foolkumari Devi - Female - W/o Uppayendra Fasvan
90. Sougandhika - Female - 31 - W/o Akhil, Krishna Nivas, Chooramala
91. Nafla Nasusrin - Female - 16 - Kalathinkal, Mundakai
92. Neelu - Female - 65 - Kolakottil, Mundakai
93. Muneer K T - Male - 42 - Kattathod, Chooralmala
94. Firose - Male - 31 - Puthuparambil, Mundakai
95. Vijayalakshmi - Female - 37 - D/o Mahalingam, Kannakkakunnil
(To be updated when district authorities release new list)