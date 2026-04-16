Key events in Kerala today: Musical performance, art exhibitions mark April 16
Kerala events today feature a diverse range of activities, including musical performances and art exhibitions.
Kerala events today feature a diverse range of activities, including musical performances and art exhibitions.
Kerala events today feature a diverse range of activities, including musical performances and art exhibitions.
Kottayam
- DC Kizhakemuri Edathil Lalithakala Akademi Art Gallery: Art Exhibition - "Beyond Mirrors and Walls" - 10:00 am.
- Chalakkunnu Living Leaf Art Gallery: Exhibition of Paintings by Moppasang Valan - 9:00 am.
Ernakulam
- Edappally Changampuzha Cultural Centre: Musical performance – 6:00 pm
Kozhikode
- Town Hall: Sunrise Music Night, led by the Sunrise Music Club. 5:30 pm.
