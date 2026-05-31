MVD announces district-wise tipper lorry curbs as schools reopen on Monday
To ensure pupil safety, Kerala's Motor Vehicles Department has restricted tipper lorry operations during school commute hours across various districts.
To ensure pupil safety, Kerala's Motor Vehicles Department has restricted tipper lorry operations during school commute hours across various districts.
To ensure pupil safety, Kerala's Motor Vehicles Department has restricted tipper lorry operations during school commute hours across various districts.
With schools across Kerala reopening on Monday, the Motor Vehicles Department (MVD) has imposed restrictions on the operation of tipper lorries in various districts.
The restrictions were announced in view of school timings and the large number of students commuting to and from schools during peak hours.
The restrictions will be in force during the following hours:
Thiruvananthapuram
- Morning: 8 am to 10 am
- Evening: 3 pm to 4.30 pm
Kollam
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 4.30 pm
Pathanamthitta
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3 pm to 4.30 pm
Alappuzha
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 5 pm
Kottayam
- Morning: 8.30 am to 9.30 am
- Evening: 3.30 pm to 4.30 pm
Idukki
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 4 pm to 5 pm
Ernakulam
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 4 pm to 5 pm
Thrissur
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 5 pm
Palakkad
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 5 pm
Malappuram
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 5 pm
Kozhikode
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 5 pm
Wayanad
- Morning: 8.30 am to 10 am
- Evening: 3.30 pm to 5 pm
Kannur
- Morning: 8 am to 10 am
- Evening: 4 pm to 6 pm
Kasaragod
- Morning: 9 am to 10 am
- Evening: 4 pm to 5 pm