All-Kerala sub-junior ranking badminton: Ernakulam's Hitha enters semis in U-13, U-15 categories

Ernakulam's Bjorn Jaison and Hitha Maria Jose entered the semifinals in the U-15 boys and girls singles categories respectively of the All-Kerala sub-junior ranking badminton tournament at Kolenchery on Tuesday.

Adithya Kiran of Kannur, Dharmik Sreekumar (Ernakulam) and Arjun Rajasekhar (Thiruvananthapuram) are the other semifinalists in the U-15 boys singles event.

Joining Hitha Maria Jose in the U-15 girls semifinals are her teammates Nandita Thomas and Drisya Vijesh and Thrissur's Aparna Sajeev. Hitha also reached the semifinals in the U-13 singles event. The tournament is being held at the St Peter's School Sports Centre.

Selected results

U-15 boys singles quarterfinals: Bjorn Jaison (Ernakulam) bt Srinivas Shenoy (Kannur) 21-14 21-16; Adithya Kiran (Kannur) bt Adithya Vijay (Alappuzha) 21-14 15-21 21-12; Dharmik Sreekumar (Ernakulam) bt Ali Zayyan Siddique (Kozhikode) 21-18 21-14; Arjun Rajasekhar (Thiruvananthapuram) bt Aathish Sreenivas PV (Kozhikode) 21-17 21-12

U-15 girls singles quarterfinals: Aparna Sajeev (Thrissur) bt Roshni Balaram (Palakkad) 11-21 21-11 21-10; Hitha Maria Jose (Ernakulam) bt Shimiyon S (Thiruvananthapuram) 21-17 16-21 21-18; Nandita Thomas (Ernakulam) bt Shreya Sreenish (Pathanamthitta) 21-12 16-21 21-16; Drisya Vijesh (Ernakulam) bt Eliza Drona MK (Kannur) 21-16 21-7

U-15 mixed doubles quarterfinals: Aathish Sreenivas P V (Kozhikode) & Aparna Sajeev (Thrissur) bt Levit Binoy (Thrissur) & Roshni Balaram (Palakkad) 21-19 21-16; Srinivas Shenoy & Eliza Drona M K (Kannur) bt Adithya Kiran, Kannur & Ninu Mariya Thomas (Wayanad) 21-19 21-15; Adithya Vijay & Gowri Nandana Biju (Alappuzha) bt Muhammed Ameen & Punya U (Kozhikode) 23-21 21-14; Akshith. A & Saniya Jose (Kannur) bt Aswin Mannambalath & Sradha P (Kozhikode) 21-19 17-21 24-22

U-13 girls singles quarterfinals: Hitha Maria Jose (Ernakulam) bt Niranjana Adarsh (Pathanamthitta) 21-7 21-4; Aksa Mary CA (Ernakulam) bt Yeyin S (Kollam) 21-11 21-11; Mayukha S Nair (Kollam) bt Shreya Maria Mathew (Kottayam) 21-13 21-14; Aagamya Rajeshri Jayan (Thiruvananthapuram) bt Fidha Mariyam (Thrissur) 21-19 21-12

U-13 boys singles quarterfinals: Kesav Krishna M (Alappuzha) bt Vasudev Satheesh S K (Thiruvananthapuram) 21-19 21-15; Jovin Sojan (Ernakulam) bt Shaun Sony Cheruvathur (Thiruvananthapuram) 19-21 21-18 21-18; Baladev Anu A (Kollam) bt Abu Fahmin M (Palakkad) 16-21 21-14 21-13; Adam Jeslin (Kozhikode) bt Sreeraj R (Palakkad) 21-15 21-12