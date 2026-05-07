Holders Thrissur, Kozhikode advance to state youth basketball quarterfinals
The 42nd Kerala State Youth Basketball Championship is ongoing at Kanhangad in Kasaragod
Defending champions Thrissur and Kozhikode entered the quarterfinals of the 42nd Kerala State Youth Basketball Championship at Kanhangad in Kasaragod on Thursday.
In a boys' league game, holders Thrissur drubbed Idukki, 70-23, while reigning girls' champions Kozhikode crushed the hosts Kasaragod, 72-14.
The other quarterfinalists in the girls’ category are Kannur, Alappuzha, Ernakulam, Thrissur, Kollam, Kottayam and Thiruvananthapuram.
In the boys’ category, Thiruvananthapuram, Kottayam, Ernakulam, Kollam and Kannur have joined Thrissur in the last eight. The two vacant slots will be filled after the remaining league matches on the third day.
League results:
Boys: Ernakulam 53 (Govind Menon 15, Thomas Maliekal 13) bt Kozhikode 40 (Adam G Perera 10); Kasaragod 61 (Binil Syriac 19, Abhinav B Nair 14) bt Wayanad 9; Kollam 38 (Alvin J Victor 11, Adwaid P Nair 9) bt Palakkad 33 (Niranjan NR 13, Arshad N 12); Thrissur 70 (Alan Antony 15) bt Idukki 23; Kannur 56 (Jestin Sabu 21, Abdul Muhamin K V 17) bt Wayanad 15; Thiruvananthapuram 65 (Aldrin Anto Alex 23, Jonathan Edward 11) bt Malappuram 30 (Arnold Jimmy Thomas 13); Alappuzha 67 (Rexan Antony 22, Evan John 13, Dhaneesh VS 10) bt Ernakulam 59 (Govind Menon 26, Jake Michael Elanjikal 12)
Girls: Ernakulam 56 (Diya Radhakrishnan 21, Anjaly Jaseentha KA 11) bt Palakkad 26 (Lakshya Soumiya 10); Kollam 38 (Aparna MS 12, Aathmika Mohan 10) bt Pathanamthitta 12; Kozhikode 72 (Akshara K 13) bt Kasaragod 14; Thiruvananthapuram 53 (Thejaswini B 16, Sadhya Khan 11, Devika S 10) bt Malappuram 36 (Swethika Bhavesh 13); Alappuzha 59 (Subadra Jayakumar 21, Meenakshy A 10) bt Ernakulam 54 (Diya Radhakrishnan 20, Nicole Raja Urumbath 12)