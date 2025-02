The much-anticipated draw for the Christmas-New Year Bumper BR-101 took place at 2 pm on Wednesday at Gorky Bhavan, near Bakery Junction in Palayam, Thiruvananthapuram.

Finance Minister KN Balagopal opened the event. The winning ticket of Rs 20 crore XD 387132 was sold in Kannur.



List of lucky winners

First prize (Rs 20 crore): XD 387132

ADVERTISEMENT

Second prize (Rs 1 crore each)- 20 winners: ΧΑ 571412, XB 289525, XB 325009, XC 124583, XC 173582, XC 515987, XD 239953, XD 367274, XD 370820, XD 566622, XD 578394, ΧΕ 481212, ΧΕ 508599, XG 209286, ΧΗ 301330, ΧΗ 340460, XH 589440, XK 289137, XK 524144, XL 386518

Third prize (Rs 10 Lakh each)- 30 winners: ΧΑ 109817, ΧΑ 503487, XA 539783, XB 217932, XB 323999, XB 569602, XC 206936, XC 539792, XC 592098, XD 109272, XD 259720, XD 368785, ΧΕ 198040, XE 505979, XE 511901, XG 202942, XG 237293, XG 313680, ΧΗ 125685, XH 268093, XH 546229, XJ 271485, XJ 288230, XJ 517559, XK 116134, XK 202537, XK 429804, XL 147802, XL 395328, XL 487589

ADVERTISEMENT

Fourth prize (Rs 3 Lakh each)- 20 winners: ΧΑ 461718, ΧΑ 525169, XB 335871, XB 337110, XC 335941, XC 383694, XD 361926, XD 385355, ΧΕ 109755, ΧΕ 154125, XG 296596, XG 531868, ΧΗ 318653, ΧΗ 344782, XJ 326049, XJ 345819, XK 558472, XK 581970, XL 325403, XL 574660

Fifth prize (Rs 2 Lakh each)- 20 winners: ΧΑ 403986, ΧΑ 485066, XB 102880, XB 380509, XC 212702, XC 598100, XD 157876, XD 340432, ΧΕ 235670, ΧΕ 533528, XG 114440, XG 586137, ΧΗ 523300, ΧΗ 527355, XJ 333002, XJ 376726, XK 103722, XK 577945, XL 303429, XL 523970

ADVERTISEMENT

Sixth prize (Rs 5,000 each)- 30 winning numbers: 0089, 0425, 1108, 1701, 1865, 2027, 2246, 2316, 2511, 2729, 3511, 4532, 5217, 5309, 6378, 6527, 7154, 7394, 8002, 8014, 8048, 8257, 8481, 8519, 8551, 8653, 9010, 9016, 9216, 9830

Seventh prize (Rs 2,000 each)- 54 winning numbers: 0015, 0017, 0116, 0292, 0368, 0537, 0767, 0861, 1140, 1252, 1474, 2823, 2887, 2994, 3211, 3423, 3481, 3686, 3709, 3858, 3921, 3993, 4086, 4183, 4227, 4325, 4865, 5102, 5197, 5470, 5805, 5820, 5928, 6532, 6591, 6808, 7292, 7358, 7366, 7688, 8085, 8094, 8188, 8326, 8376, 8952, 9050, 9150, 9161, 9256, 9325, 9531, 9537, 9578

Eighth prize (Rs 1,000 each): 0126, 0189, 0218, 0404, 0412, 0504, 0612, 0827, 0856, 0922, 0962, 1058, 1110, 1175, 1380, 1508, 1646, 1678, 1800, 1984, 2168, 2263, 2372, 2503, 2518, 2624, 2660, 2863, 2882, 2950, 3048, 3138, 3330, 3336, 3482, 3583, 3584, 3852, 3939, 3946, 4039, 4137, 4151, 4201, 4305, 4356, 4436, 4489, 4729, 4730, 4773, 4774, 4873, 4924, 4934, 5003, 5083, 5199, 5317, 5342, 5385, 5667, 5824, 5829, 6049, 6120, 6259, 6265, 6372, 6423, 6479, 6513, 6521, 6651, 6859, 6903, 6907, 7031, 7153, 7172, 7177, 7357, 7389, 7762, 7870, 7975, 8080, 8090, 8163, 8322, 8330, 8357, 8691, 8863, 9004, 9176, 9221, 9342, 9344, 9431, 9497, 9678, 9698, 9772, 9810, 9825, 9866, 9968

How to claim prizes | Click here