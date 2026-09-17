YouTuber Ambili arrested for sexually assaulting minor in Thrissur
A 24-year-old YouTuber was arrested for allegedly sexually assaulting a minor, leading to her pregnancy. He reportedly met her online, invited her to his home, and was later apprehended in Tamil Nadu, having been involved in a similar case previously.
A 24-year-old YouTuber was arrested for allegedly sexually assaulting a minor, leading to her pregnancy. He reportedly met her online, invited her to his home, and was later apprehended in Tamil Nadu, having been involved in a similar case previously.
A 24-year-old YouTuber was arrested for allegedly sexually assaulting a minor, leading to her pregnancy. He reportedly met her online, invited her to his home, and was later apprehended in Tamil Nadu, having been involved in a similar case previously.
Thrissur: The Wadakkanchery police have arrested 24-year-old YouTuber Vignesh Krishna, alias Ambili, of Palliyathparambil in Kumbalangad, for allegedly sexually assaulting a minor girl from Cheruthuruthy, resulting in pregnancy.
According to police, the accused met the girl through social media, invited her to his residence and allegedly assaulted her.
Police said Ambili had been absconding and was arrested in Salem, Tamil Nadu, by a team led by Wadakkanchery Inspector Anoop. Police produced him before a court and remanded him to judicial custody.
Police also said the accused had been involved in a similar case in 2021.