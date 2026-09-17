A 24-year-old YouTuber was arrested for allegedly sexually assaulting a minor, leading to her pregnancy. He reportedly met her online, invited her to his home, and was later apprehended in Tamil Nadu, having been involved in a similar case previously.

A 24-year-old YouTuber was arrested for allegedly sexually assaulting a minor, leading to her pregnancy. He reportedly met her online, invited her to his home, and was later apprehended in Tamil Nadu, having been involved in a similar case previously.

A 24-year-old YouTuber was arrested for allegedly sexually assaulting a minor, leading to her pregnancy. He reportedly met her online, invited her to his home, and was later apprehended in Tamil Nadu, having been involved in a similar case previously.