All Kerala sub-junior ranking badminton: Ernakulam's Bjorn, Wayanad's Reuven advance

Ernakulam's Bjorn Jaison and Wayanad lad Reuven John Jithu were among those who advanced to the round-of-32 in the U-15 boys singles category of an All Kerala Sub-junior ranking badminton tournament in Kolenchery in Ernakulam district on Sunday.

In the U-15 girls doubles category, the duo of Ninu Mariya Thomas of Wayanad and Saniya Jose of Kannur along with the Ernakulam's Avantika Menon and Thiruvananthapuram's Gianna Sony Cheruvathur reached the round-of-16.

Selected results:

U-15 boys singles round-of-64: Bjorn Jaison (Ernakulam) bt Shivaram M Nair (Kollam), 15-4 15-5; Reuven John Jithu (Wayanad) bt Adithya Shyam (Alappuzha), 15-5 15-1; Kiran Noguchi (Ernakulam) bt Hamdal Fikham (Kozhikode), 15-8 15-6; Abhinav Suresh (Thiruvananthapuram) bt Pragyan Jaideep (Ernakulam), 15-6 15-3; Srinivas Shenoy (Kannur) bt Muhamed Ameen (Kozhikode), 15-5 15-6; Javed Rahman (Ernakulam) bt Aadesh Dinesh (Ernakulam), 15-8 15-5

U-15 girls doubles round-of-32: Ninu Mariya Thomas (Wayanad)/ Saniya Jose (Kannur) bt Parvana A & Punya U (Kozhikode), 13-15 16-14 15-8; Avantika Menon (Ernakulam) & Gianna Sony Cheruvathur (Thiruvananthapuram) bt Shivani Sivakumar (Alappuzha) & Shreya Maria Mathew (Kottayam) 15-8 15-9; Nandita Thomas & Riya Sushil (Ernakulam) bt B Nidhi Krishna (Thiruvananthapuram) & Mainu Sara Vinod (Ernakulam), 15-5 15-10; Sai Lakshmi Anil (Ernakulam) & Sradha P (Kozhikode) bt Parvathy Renjith & Suhani Salil (Thrissur), 15-10 15-12

U-13 boys doubles round-of-32: Jovin Sojan & Nandan B Nair (Ernakulam) bt Heavendrick Likhiya Shanto & Muhammed Imran AS (Idukki) 15-8 15-10; Kashinath C & Omkar RK (Thiruvananthapuram) bt CD Naku1 Thilak & Muhammed Khais KS (Kozhikode) 15-8 15-7; Pranav Pradeep (Alappuzha) & Sidharth Viju (Kannur) bt Harshvardhan Brijesh & Sanjay Kumar Pullanhi Kozhikode, 15-11 15-13; Abhiram S (Thiruvananthapuram) & Gautham Sumesh (Ernakulam) bt Manaved Retheesh & Rinix KN (Thrissur), 15-12 15-9; Sabari Prasanth & Siva Shine (Ernakulam) bt Atharv Rajesh K (Kannur) & Vivaan Deepu (Kollam), 15-13, 15-12; Adithyan R & Vaanchinath Vinod (Pathanamthitta) bt Adharv Anish & Faraz Ameen (Ernakulam), 13-15, 15-12, 15-13; Adwaith P & Shaun Sony Cheruvathur (Thiruvananthapuram) bt Aabel M Sam & Amith S (Alappuzha), 15-10 15-10