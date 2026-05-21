Key events in Kerala today: Job fair, book release, musical show, painting exhibition on May 21
Thiruvananthapuram
- Near Palayam Martyr's Square: Reception for Muslim League Ministers and MLAs. 6:00 pm
- Pujappura Unninagar Residents Association Hall: Ladies Forum's Sweet Stall Sale and Handover of Fire Extinguisher to Pujappura Govt. U.P. School. 2:00 pm
Kollam
- Fatima Matha National College: Job Fair by ISACT India and Fatima Matha National College. 9:00 am
- Vadakevila Pallimukku Iqbal Library: Free Medical Camp. 9:30 am
- Karbala Junction Khadi Gramodyog District Office: Special Rebate Fair. 10:00 am
Kochi
- Ernakulam Gramajana Samooham: Bhajanosavam organized by Kerala Brahmana Sabha and Gramajana Samooham. Inauguration by High Court Judge S. Easwaran. 5:30 pm
- Edappally Changampuzha Park: Geet Sangeetham by Edappally. 6:00 pm
- Chavara Cultural Centre: Book release of 'Sulis Minerva or Roman Baths' written by Baby Mulavukad. 4:30 pm
- Kaloor IMA House: 'Prarambh 2026' outreach program for Non-Profit Organizations (NPOs) by the Income Tax Department. 9:30 am
- Ponnurunni Grameenavaayanashala: 'Handicraft Wonders' showcasing handicraft making. 4:00 pm
Kozhikode
- Devagiri College Fr. Joseph Paikkat Memorial Indoor Stadium: Yonex Sunrise Savitri Devi Sabu Memorial Kerala State Junior Ranking Tournament organized by Kerala Badminton Association and District Badminton Association. 8:00 am
- Nadakkavu GITE: Inauguration of Nanma District Vacation Balayarang by Kalamandalam Sathyanathan. 9:00 am
- Govindapuram Library: Balavedi Vacation Camp. 9:00 am
- Minoos Auditorium: State Conference of Kerala State Service Pensioners Union. 9:00 am
- Mananchira Khadi Gramodyog Emporium: Khadi Summer School Fair. 10:00 am
- Kerala Lalithakala Akademi Art Gallery: Painting exhibition by students of Calicut School of Fine Arts. Inauguration by Mayor O. Sadasivan. 11:00 am
- Mutulakulam Maidan: Public Meeting of the State Conference of Kerala State Service Pensioners Union. Inauguration by K.T. Jaleel. 4:30 pm
- Meezhantha Sreeramakrishna Prayer Hall: Sreeramakrishna Vachanamrutham Class conducted by Kozhikode Swadhyaya Satsangam. 5:00 pm
- Town Hall: 'Marubali' drama presented by Kaliyorukkam amateur Drama Group. 6:30 pm
