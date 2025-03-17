Stephen Devassy wins Kerala Sangeetha Nataka Akademi Award for Keyboard; Mimicry featured for the first time
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Musician Stephen Devassy has won the prestigious Kerala Sangeetha Nataka Academy Award for his excellence in keyboard, while mimicry was considered for the first time for the prize. Including mimicry, the total number of awards rose to 18.
The first-ever mimicry award was conferred upon Kalabhavan Saleem. Dr Sreejith Ramanu, Ajitha Nambiar, and Vijayan V Nair received various awards in the field of drama.
The Academy fellowships were awarded to E Ananthapadmanabhan (Music), Xavier Pulpatt (Drama), and Kalamandalam Saraswati (Dance).
Cheppad AE Vamanan Namboothiri won the award for his contribution in vocal classical music. Avaneeshwaram Vinod received the award for violin, and Thrikkarippur Ramakrishnamarar for chenda. A total of 18 individuals have received awards.
Additionally, 22 individuals, including Babu Narendran G Kadakkal and actor Kollam Thulasi, were honoured with the Academy’s Gurupooja Award.
The awards were announced at a meeting held at the Kerala Sangeetha Nataka Academy Hall, presided over by Academy Chairman Mattannur Sankaran Kutty Marar and Secretary Karivellur Murali.
Here is a detailed list of the awards and winners:
Kerala Sangeetha Nataka Academy Award 2024
Cheppad A.E. Vamanan Namboothiri – Classical Music
Avaneeshwaram Vinu – Violin
Thrikkarippur Ramakrishna Marar – Chenda
Mahesh Mani – Tabla
Stephen Devassy – Keyboard
Minmini Joy – Light Music
Kottayam Alice – Light Songs
Dr. Sreejith Ramanan – Director
Ajitha Nambiar – Drama, Actress
Vijayan V Nair – Drama, Actor, Director
Baburaj Thiruvalla – Drama, Actor
Bindu Suresh (Bindu MS) – Drama, Actress
Kapila – Koodiyattam, Nangiarkoothu
Kalamandalam Soman – Kathakali Vesham (Character Portrayal)
Dr Kalamandalam Rachitha Ravi – Mohiniyattam
Aparna Vinod Menon – Bharatanatyam
Kalabhavan Saleem – Mimicry
Babu Kodanchery – Storytelling
Kerala Sangeetha Nataka Akademi Guru Puja Award 2024
Babu Narendran G Kadakkal – Classical Music
KS Sujatha – Classical Music
Chembazhanthi Chandrababu – Songwriting
Kalamandalam Leelamani TN – Dance
Benny PJ – Guitar, Mandolin
Kottakkal Narayanan – Kathakali Music
Parassala Vijayan (K Vijayakumar) – Drama, Actor
PAM Hanif – Drama, Director
MT Annur – Drama, Actor
Kollam Tulasi (Thulaseedharan Nair S) – Actor, Playwright
KPAC Rajendran – Drama, Actor
Sudarshanan Varnam – Stagecraft
KKR Kayippuram (KK Rathinan) – Playwriting
Mannanam B Vasudevan – Classical Music
Kalamandalam Ambika – Classical Music
Kariyappilly Mohammed (KM Mohammed) – Lighting Design
Kuttamath Janardhanan – Ottan Thullal
Jayappan Palluruthy (KV Jayaprakashan) – Tabla
Nettayam Sainudheen – Drama
Kiliyur Sadan – Storytelling (Kathaprasangam)
Mukkam Salim – Mridangam
Kalabhavan Naushad – Mimicry