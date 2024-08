Wayanad landslides: List of identified victims from Mundakkai, Chooralmala

Wayanad: In the wake of the devastating landslides that struck the hilly regions of Wayanad early Tuesday, the community is grappling with unprecedented loss and uncertainty. Triggered by extremely heavy rainfall, the landslides in Mundakkai and Chooralmala have claimed at least 276 lives, left more than 200 injured, and over 240 people remain missing. As the rescue missions continue, we are publishing the list of known victims:



1. Gireesh - Male - Moolakudathil (H), Pozhuthana



2. RuksaFemale - Munethodiyil (H), Chooralmala

3. Shandh Muhammad - Male - Kamathara House, Chooralmala

4. B/O Vijeesh & Koushai - Male - Vijitha Nivas, Chooralmala

5. Shiju - Male - S/o Rajan, Maruthayi, Chooralmala

6. Sumeesh - Male - 35 - Kayathil House, Punchirivattam, Mundakai

7. Salam - Male - 39 - Padikkaparambil House, Mundakai

8. Serya - Female - 19 - D/o Sivaanann, Serya Nivas

9. Damodharan - Male - 65 - Arun Nivas, Vellarimala PO

10. Kousalya - Female - C/o Vijeesh

11. SahaFemale - 7 - D/o Salam, Mundakai

12. Vasu - Male - 60 - C/o Manoj, Kzhekethekumthara

13. Ramlath - Female - 53 - C/o Irshath, Cheenikaparambil, Chooralmala

14. Asharaf - Male - 49 - C/o Pilakkal, Chooralmala

15. Lennin - Male - C/o Sudharshanan, Lennin Nivas

16. Kunjimoudhin - Male - 65 - C/o Alasasan, Kalathingal (Fr)

17. Premaleela - Female - C/o Mohanan (Hus), Mattath (H)

18. RejiFemale - C/o Naseer (Hus), Erakadan (H)

19. Vijeesh - Male - 37 - S/o Dasan, Chooralmala

20. Ayisha - Female - W/o Kunjimoudhin, Kalathingal (H)

21. AmeeFemale - W/o Chanth Basha, Chooralmala

22. Jagadheesh - Male - 45 - Painter, Mundakai

23. Anas - Male - 25 - C/o Naseer/Rejina, Erakadan

24. Afsiya - Female - C/o Sakeer, Amakuzhi (H), Muttath

25. Aswin (Achu) - Male - C/o Preshob, Born Karnataka, T Narisipura, Mysore

26. AshFemale - 10 - C/o Fousiya

27. Nabeesa - Female - 60 - C/o Beerankutty, Erakadan (H)

28. Jameela - Female - 65 - Muhammed Ala, Chettithudiyl

29. Baskaran - Male - 62 - C/o Krishnan, Krishna Nivas

30. Mohanan - Male - 64 - Mattath, Chooralmala

31. Paru - Female - 63 - C/o Baby

32. Geetha - Female - 44 - C/o Unnikrishnan, Karumbinkala

33. Sharoon - Male - 20 - C/o Gireeshan, Moolakudathil

34. Prajeesh - Male - 38 - Hospital Padi

35. Jubairiya - Female - 30 - W/o Afsal, Jeebodhi

36. Muhamad Ishan - Male - 10 - C/o Sharafudheen

37. Prema - Female - 55 - W/o Narendhran

38. Sharan - Male - 16 - S/o Jagadheesh

39. Niyas - Male - 28 - S/o Naseer, Erakadan

40. Kaliyana Kumar - Male - 56 - S/o Murugan, Ayamkolli

41. Satheedevi - Female - 48 - W/o Suresh Palakkal

42. Gireesh - Male - C/o Pradeep, Moolakeedathil (H), Pozhuthana

43. B/o Vijeesh - Female - Vijitha Nivas, Chooralmala

44. Adhil - Male - 1 - S/o Sathar, Chooralmala

45. Vijayan P.K - Male - 59 - C/o Krishnan, Krishna Nivas

46. Kalidasan - Male - 34 - S/o Parameswaran, Udhayanidhi H

47. Pankajakshi - Female - 75 - W/o Kuttymanu, Palakal H

48. Naseera - Female - 40 - W/o Mansoor, Edathodi H

49. Seetha Devi - Female - 48 - NA

50. Hamdan - Male - 7 - NA

51. Sharan KG - Male - 20 - NA

52. Rajan - Male - 47 - NA

53. PuttuSidhi - Female - 58 - NA

54. Muhamad Shibin - Male - 16 - NA

55. Muhamad Neyshan - Male - 16 - NA

56. Hiba - Female - 19 - D/o Basheer

57. Safura - Female - 38 - NA

58. Basheer - Male - 50 - S/o Abdhu

59. SakeeFemale - 53 - D/o Basheer

60. Safiya Salim - Female - 60 - W/o Saleem

61. Ranjith - Female - 55 - NA

62. Subramaniyan - Male - 45 - Ranjith

63. Shivan - Male - 60 - NA

64. Shamha Praveen - Female - 9 - D/o Sha Sudheen

65. JijiFemale - 24 - D/o Shivan N C

66. Saleem - Male - 58 - Mundakai

67. Jasmine - Female - 32 - D/o Saleem

68. Siraj - Male - 45 - NA

69. Maruthai - Male - 50 - NA

70. AlfeeFemale - 13 - D/o Ali Seenath

71. Rana Rasla - Female - 24 - NA

72. Pramodhani - Female - 52 - NA

73. Alfinas - Male - 14 - NA

74. Abhinav John - Male - 15 - Chittilappally, Mundakai

75. Sinan - Male - 24 - S/o Nasar, Pachikkapparambil, Mundakai

76. Ali - Male - 67 - Alakkal, Mundakai

77. Shaheen - Male - 20 - Alakkal, Mundakai, S/o Abdul Gafoor

78. Latheef C P - Male - 43 - Cheriaparambil, Mundakai

79. Shihab Fasiy (Usthath) - Male - 37 - Thonikkadav, Cherambady, Kayyunn

80. Ali - Male - 47 - Piliyodan, Mundakai

81. Hina Nasrin - Female - 16 - Panaakkadan, Chooralmala

82. Dharshini - Female - 18 - Mundakai

83. Rohith - Male - 9 - Parvathi, C/o Dhoraiswami, Karnataka

84. Akshay - Male - 11 - Chooralmala

85. Dhoraiswami - Male - 47 - Mundakai

86. Afna- Female - 18 - Alakkal, Munadaki

87. Dithiya - Female - 16 - D/o Sharon, HML Quarters

88. Ishankrish- Male - 5 - Maullaththeruvu, Chooralmala

89. Foolkumari Devi - Female - W/o Uppayendra Fasvan

90. Sougandhika - Female - 31 - W/o Akhil, Krishna Nivas, Chooramala

91. Nafla Nasusrin - Female - 16 - Kalathinkal, Mundakai

92. Neelu - Female - 65 - Kolakottil, Mundakai

93. Muneer K T - Male - 42 - Kattathod, Chooralmala

94. Firose - Male - 31 - Puthuparambil, Mundakai

95. Vijayalakshmi - Female - 37 - D/o Mahalingam, Kannakkakunnil

